Meral Akşener’e bir şok daha! İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti'de parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozu iyice artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirilerin odağı oldu. Parti de ise eleştirilerin yanı sıra istifalar da devam ediyor.
Denizli'de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz ay İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu" diyerek istifasını açıklamıştı, öte yandan eski devlet bakanı Prof. Dr. Ahat Andican kurucusu olduğu İYİ Parti ile yollarını ayırdığını sosyal medyadan duyurdu.
Andican "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum" dedikten sonra "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı.
EMİNE KÜÇÜKALİ DE İSTİFA ETTİ
Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.