Meral Akşener’e bir şok daha! İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından 8'li koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti'de parti yönetimine yönelik eleştirilerin dozu iyice artarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirilerin odağı oldu. Parti de ise eleştirilerin yanı sıra istifalar da devam ediyor.