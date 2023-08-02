Hüseyin Yayman: Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yapmadığı yolları yapıyoruz

Seldiren-Yeniköy-Ceylandere-Yaylıca Mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunun asfaltının dökümüne başlandı. Samandağ'a bağlı Ceylandere Mahallesi'nde gerçekleşen programa Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir, AK Parti ilçe teşkilatı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Samandağ ilçesinin tarihi günlerinden birini yaşadığını dile getiren Yayman, "Seldiren-Yeniköy-Ceylandere-Yaylıca yolu yıllardır söz verilen ama gerçekleşmeyen bir vaatti. Bunu biz gerçekleştirdik

Bu havza Hatay'ın en güzel yerlerinden birisidir. Dağ bandında yaşayan vatandaşlar hem köylerini, hem vatanı beklerler. Burada teröre geçit vermezler. Biz Ceylandere'ye bu yoldan son 5 yılda çok fazla geldik. Bu mahalleye bu yollar reva mı? Ama bu yolu insanlara reva görenler utansın. EXPO'ya 8 milyar TL harcayıp bu yolları yapmayanlar utansın" diye konuştu.

BÖLGE TURİZME CANLANACAK

Tek gündemlerinin millete, vatana hizmet olduğunu ifade eden Yayman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu yolu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz yolu olmayan her yerin yolunu yapmaya söz veriyoruz. Bugün gündemimiz yol olsa da asıl gündemimiz depremdir. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizin yanınızdayız. Deprem konutları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu yolun ardından diğer mahalle yollarımızı da tamamlayacağız. Bu yolun tamamlanmasıyla bölge turizmi de canlanacaktır" şeklinde konuştu.