Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!

SARIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA OLAY SÖZLER: GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI!

Sarıgül, değişim taraftarları ve Ekrem İmamoğlu'na da ağır göndermelerde bulundu.

Sarıgül, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?" dedi.