MYK’da ’Zoom’ gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi

MYK'DA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yaşanan krizin ardından bu isimler CHP'nin MYK toplantısında bir araya geldi. Bir süredir değişim çağrılarının yapıldığı partide tartışmayı açan Parti Sözcüsü Öztrak oldu. Sızdırılan Zoom toplantısıyla ilgili daha önce "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" değerlendirmesi yapan Öztrak toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kamuoyu önünde yıpratacak açıklamalar yapmayın" yönünde uyarısını hatırlattı.

Bu uyarıya karşın yapılan açıklamaları eleştiren Öztrak, videoya dair de "parti hiyerarşisine uygun olmayan, etik değil" değerlendirmelerini tekrarladı.