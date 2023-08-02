Haberler Gündem Haberleri Tanju Özcan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı
Giriş Tarihi: 2.8.2023 16:55

Tanju Özcan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı

Tatilini Bodrum’da yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Özcan, 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını belirterek, “Kılıçdaroğlu, o koltuğu bırakmadığı sürece CHP’nin kapısından içeriye girmem” dedi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tanju Özcan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı

Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu aşamadan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Bolu'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte beni üzen tek bir şey oldu. Ben söylediklerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duymuyorum. Önce onu söyleyeyim. Bugün olsa bugün de yaparım ama çifte standart uygulanması beni üzdü. Şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun da kimlere kadar. Partinin grup başkanı dahil olmak üzere, grup başkan vekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun beni partiden atma mesajı HDP'ye uzatılmış bir çiçek"

Partiden atılmasının bazı kesimlere mesaj olduğunu belirten Başkan Tanju Özcan, "Bunlar, onların istediğini söylemediğim için beni partiden ihraç ettirdiler. Bu, Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu da değildi. Bu mesaj kamuoyuna, yaranmak istedikleri çevrelere verilmiş olan bir mesaj. Yani bu mesaj, beni partiden atma mesajı; HDP'ye uzatılmış bir çiçek, FETÖ'cülere verilmiş bir hediye, Sorosçulara verilmiş bir kurban, 10 Aralıkçılara verilmiş bir sarı öküz. Mesaj bu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tanju Özcan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA