Tanju Özcan, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı

Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu aşamadan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Bolu'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte beni üzen tek bir şey oldu. Ben söylediklerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duymuyorum. Önce onu söyleyeyim. Bugün olsa bugün de yaparım ama çifte standart uygulanması beni üzdü. Şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun da kimlere kadar. Partinin grup başkanı dahil olmak üzere, grup başkan vekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum" diye konuştu.



"Kılıçdaroğlu'nun beni partiden atma mesajı HDP'ye uzatılmış bir çiçek"



Partiden atılmasının bazı kesimlere mesaj olduğunu belirten Başkan Tanju Özcan, "Bunlar, onların istediğini söylemediğim için beni partiden ihraç ettirdiler. Bu, Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu da değildi. Bu mesaj kamuoyuna, yaranmak istedikleri çevrelere verilmiş olan bir mesaj. Yani bu mesaj, beni partiden atma mesajı; HDP'ye uzatılmış bir çiçek, FETÖ'cülere verilmiş bir hediye, Sorosçulara verilmiş bir kurban, 10 Aralıkçılara verilmiş bir sarı öküz. Mesaj bu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.