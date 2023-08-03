CHP’li belediyenin tiyatrosuna büyük tepki

Tarsus Belediyesi tarafından 'Tiyatro Günleri' çerçevesinde Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde çocukların da izlediği etkinlikte, 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun sergilendi.Tiyatroda "çarşaflı kadın" karakteri üzerinden müstehcen diyaloglar kurulurken, sahnelenen rezalet, izleyenlerin de tepkisini çekti. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması ile birlikte vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Diğer taraftan oyunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mersin Valiliği de skandal oyunla ilgili 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı iddiasıyla idari inceleme başlattı.