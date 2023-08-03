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Giriş Tarihi: 3.8.2023

CHP’li belediyenin tiyatrosuna büyük tepki

Bekir COŞKUN
CHP’li belediyenin tiyatrosuna büyük tepki
Tarsus Belediyesi tarafından 'Tiyatro Günleri' çerçevesinde Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde çocukların da izlediği etkinlikte, 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun sergilendi.



Tiyatroda "çarşaflı kadın" karakteri üzerinden müstehcen diyaloglar kurulurken, sahnelenen rezalet, izleyenlerin de tepkisini çekti. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması ile birlikte vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Diğer taraftan oyunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mersin Valiliği de skandal oyunla ilgili 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı iddiasıyla idari inceleme başlattı.
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CHP’li belediyenin tiyatrosuna büyük tepki
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