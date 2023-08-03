Devlet İnegöl’ü yalnız bırakmadı

Bursa İnegöl'de bulunan 110 dönüm alan üzerine kurulu sanayi bölgesinde önceki gün çıkan yangın, büyük bir seferberlik sayesinde havadan ve karadan yapılan aralıksız müdahalelerle söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiye ve söndürme aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve 450 personel katıldı. 9 saatte söndürülebilen, 4 fabrikanın tamamen yanmasına ve toplamda 10 fabrikada büyük hasara yol açan yangının, ilk belirlemelere göre yapılan kaynak sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçramasıyla çıktığı tespit edildi.Can kaybının yaşanmadığı büyük yangın sonrası soğutma çalışmaları dün de devam etti. devam ederken, hasar gören fabrikalarla ilgili acil destek paketi oluşturulduğu öğrenildi. İnegöl tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen felaketin ardından Devlet hemen kolları sıvadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. Hasar gören işletmelere ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek.