SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler; RODEM kod adıyla tanıdıkları Bölücü Terör Örgütü mensubu S.D.'nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurt dışındaki bir şüpheli ile irtibat halinde olduğunu, yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını ve S.D. isimli şüpheli ile Y.E. isimli kişi patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine vererek belirledikleri AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini söyledi.