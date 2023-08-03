Özgür Özel ’Genel Başkanlık’ kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na mesaj: Göreve talibim!

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları ağır yenilgi sonrası büyük bir krizin içerisine giren CHP'de sular durulmuyor. Gizli zoom toplantılarının ifşa edildiği, karşılıklı sert açıklamaların ve göndermelerin yapıldığı partide yerel seçimlere doğru neler yaşanacağı kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayarak 'Buradayım' mesajlarını her fırsatta verirken "değişim" taraftarları da hamle üstüne hamle yapmayı sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu, adımlarını alenen atmayı sürdürürken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özel, "Bu yolu kimin genel başkanlığıyla açacaksak onun genel başkan olması lazım. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için, ne yapılması gerekiyorsa orada bana düşen görev ne ise ona talibim. Genel başkansa genel başkan... Ben bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanların artık yüzü gülsün istiyorum." ifadelerini kullandı.
"DUYGUSAL KOPUŞ VAR"
14-28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi ve partideki kriz sonrası duygusal kopuş olduğunu belirten Özgür Özel "Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım. Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek, anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." diye konuştu.
"BU ANLAŞMAYI HİÇ BEKLEMEZDİM"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmaya da değinen Özgür Özel, "Mutabakatı bilmiyorduk" dedi. Özel, "Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm." diye konuştu.