Özgür Özel ’Genel Başkanlık’ kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na mesaj: Göreve talibim!

"DUYGUSAL KOPUŞ VAR"

14-28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi ve partideki kriz sonrası duygusal kopuş olduğunu belirten Özgür Özel "Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım. Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek, anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." diye konuştu.