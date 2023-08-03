SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri son 2 ayda terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik mücadelecinin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üst üstte başarılı operasyonlar imza attı. Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bağlı birimler tarafından son 60 günde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ye yönelik 27 bin 783 operasyon düzenlerken 148'i etkisiz hale getirildi. Bunlardan 199'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 130'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ OPERASYONLARINA DEVAM

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik bin 20 operasyon düzenlenirken 254 'ü tutuklandı, 270'i hakkında adli kontrol verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon operasyonda ise; 22'i terörist etkisiz hale getirilirken 77'i tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Güvenlik birimlerinin aşırı sol örgütlerine yönelik 51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 79 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi de etkisiz hale getirildi. Bunlardan 10'u tutuklandı 20'si ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken, "Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı: