Ankara Adliyesinde yeni iş bölümü

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tarafından adli tatilin bitmesinin ardından geçerli olacak iş bölümü yapıldı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunda sorumlu olan tecrübeli isim Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık'ın bürosu değişmedi. Terör savcısı olduğu dönemde Kobani iddianamesini hazırlayan ve PKK'nın mali yapılanmasını önemli operasyon yapan Başsavcıvekili Ahmet Altun genel soruşturma bürosundan sorumlu Başsavcıvekili olarak görevlendirildi. İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik önemli operasyonlar yürüten Can Tuncay da Genel Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi gereğince 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 432 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle birlikte Ankara Adliyesi'nde de birçok Cumhuriyet Savcısı değişti. Kararnameyle birlikte 20 Başsavcı vekilinin görev yaptığı Ankara Adliyesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın da atanmasıyla sayı 21'e yükseldi. Kararname sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tarafından iş bölümü yeniden yapıldı. Adli tatilin bitmesinin ardından 1 Eylül'de geçerli olacak iş bölümünde Terör Suçları Soruşturma Bürosunda tecrübeli isim Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık görevlerine devam edecek.

BİRÇOK BÜRODA DEĞİŞİM YAŞANDI

Terör savcısı olduğu dönemde Kobani iddianamesini hazırlayan ve PKK'nın mali yapılanmasını önemli operasyon yapan Başsavcı vekili Ahmet Altun ise genel soruşturma bürosundan sorumlu Başsavcıvekili olarak görevlendirildi. Ankara Adliyesi'nde Genel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Durdu Özer Bilişim Suçları Soruşturma bürosuna, Parlamenterler Bürodan sorumlu Başsavcıvekili Halil Maçkaya Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başarılı soruşturmalar yapan Başsavcıvekili Can Tuncay ise Genel Soruşturma Bürosuna atandı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Parlamenterler Bürodan sorumlu Başsavcıvekili Mahmut Akıncı,Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu, Başsavcıvekili Özgür Kamışlık Çek Suçları Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İlhan Ayaz, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve Vergi Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, Memur Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Halil Maçkaya olurken, Özel Soruşturma Bürosundan sorumlu Hamza Yokuş, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili ise Mustafa Gökçe oldu.