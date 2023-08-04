CHP’li belediyeden 447 taşınmaz için satış kararı

Seferihisar'da iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer geride enkaz bıraktı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin göreve geldiğinde o dönem 140 milyon liraya yakın bir borçla karşı karşıya kaldı. Çalışanların maaşlarını ve piyasaya olan borçları ödeyemediği için sık sık gazete manşetlerine taşınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

TOPLAM 447 TAŞINMAZ

Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin içlerinde il özel idaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen köy tüzel kişiliğine ait tarlalarında bulunduğu 447 taşınmazı satışa tek kalemde satışa çıkardığını duyurdu. Belediyenin Temmuz ayı meclis toplantısında ek gündem maddesiyle meclise getirilen satış talebi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Meclise sunulan önergede 447 taşınmazın takas, mahsup edilmesi veya satışa çıkarılması öngörüldü. Mecliste komisyonlara sunulan önerge AK Partinin ret oyuna karşılık önce komisyonlarda ardından da mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

DOĞRU BULMUYORUZ

Önerge görüşülürken AK Parti grubu adına söz alan meclis Üyesi Ümit Cingöz bu kadar kapsamlı bir satışa karşı olduklarını söyledi. Geride kalan 4.5 yıllık süreçte çoğunluğu vatandaşa, küçük hisse ise belediyeye ait hisseli tapuların yine çoğunluk hisseye sahip vatandaşlara satılmasını destekleyen yönde görüş belirttiklerini hatırlatan Cingöz: "Belediyenin satış kararı aldığı 447 adet taşınmazı incelediğimizde gayrimenkullerin mülkiyetlerinin %80'e yakın bölümünün Seferihisar Belediyesi'ne ait olduğunu görüyoruz. Satışa sunulan yerle arasında 1171, 3 bin, 8 bin 200 metrekare, 14 bin metrekare gibi ciddi büyüklükte parseller olduğunu görüyoruz. Meclisten böylesine geniş bir yetkiyi aldıktan sonra belki bu 447 taşınmazın tamamını satamayacaksınız ama sizden sonra gelecek belediye başkanının bu yetkiyi kötüye kullanmayacağının garantisini kimse veremez. Biz bu önergenin tekrar iade edilip en azından kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımız kadarını ya da belediye bütçesini rahatlatacak kadar kısmının satışını, mahsuplaşmasını veya takasını mecliste gündeme getirsek daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İçlerinde çok büyük arsalarımız var. Seferihisar'ın yarınlarını da düşünmek zorundayız" dedi.

YENİ BİRŞEY DEĞİL

Satış kararı ile ilgili Meclis'te gelen eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise alınan kararın yeni bir iş olmadığını yıllardır mecliste bu yönde kararlar aldıklarını belirtip taşınmazların bir kısmının borç karşılığı SGK'ya verileceğini söyledi.

İÇLERİNDE DENİZE SIFIR TAŞINMAZLARDA VAR

Meclis'ten geçen karara göre satış listesine alınan parseller ilçenin Atatürk, Bengiler, Beyler, Camikebir, Cumhuriyet, Çamtepe, Çolak İbrahim, Doğanbey, Düzce, Gödence, Gölcük, Hıdırlık, İhsaniye, Kavakdere, Mersinalanı, Orhanlı, Payamlı, Sığacık, Tepecik, Turabiye, Turgut ve Ulamış mahallelerin bulunuyor. Parsellerin büyüklükleri ise 2 metrekare ile 80 bin 490 metrekare arasında değişiyor. Satış listesinde Sığacık Mahallesi'ndeki denize sıfır ya da yürüme mesafesinde yer alan parseller dikkat çekiyor. Satış kararı alınan taşınmazların üzerinde belediyenin kamu kurumlarına olan borçlarından kaynaklı haciz bulunuyor.