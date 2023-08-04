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Giriş Tarihi: 5.8.2023 00:13

İstanbul'daki terör operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde patlayıcı düzeneği bulunan çantanın alev alması üzerine bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA
İstanbul’daki terör operasyonu: 10 tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine gönderildi.

10 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayrampaşa'daki alışveriş merkezinde kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine D.B. ve yanındaki S.A'nın yakalandığı duyurulmuştu.

Bu şüphelilerin Bahçelievler'de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G'nin yakalandığı, bomba yapımında kullanılan çeşitli malzemenin ele geçirildiği belirtilmişti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E'nin de yakalandığı, zanlıların Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmak amacıyla 3 düzenek bıraktıklarının tespit edildiği aktarılmıştı.

Şüphelilere para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve "terörün finansmanı" suçundan kaydı bulunan M.İ.Y'nin de yakalandığı bildirilmişti.

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İstanbul'daki terör operasyonu: 10 tutuklama
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