Siber operasyonlarda 661 milyona el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber suçlarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince yapılan son operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 60 günde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaya yer verdi.

2 AYDA 168 OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince gerçekleştirilen 168 operasyonda 219 kişi tutuklandı. Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı 113, çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı ise 55 operasyon düzenlendi. Çocuk müstehcenliği suçları soruşturmasında 17 kişi tutuklandı.

661 MİLYON TÜRK LİRASINA EL KONULDU

Sanal devriyelerde ekipler, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen iki aydaki operasyonlar sonucunda 661 milyon 537 bin 263 Türk lirasına ve malvarlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını paylaştı.