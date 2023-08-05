AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!

"Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler" şeklinde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki geldi.

'ÖNCE TAZMİNATLARINI VER'

Özcan Başkan Yavaş'a, "Sayın Yavaş, EYT emeklileri ile ilgili bir düzenleme yapılmadığını bahane ediyor. Sayın Yavaş, 7 aydır belediye bünyesinde emekli olan EYT'lilerin haklarını neden vermiyorsun. Üstelik seçimden önce 'EYT'yi ben çözeceğim' diyerek şov yaptığın halde. Sen 'ailem' dediğin belediye personelini açlığa mahkum etmiş bir belediye başkanısın. Sen önce EYT'lilerin tazminatlarını ver" diye seslendi.

31 Mart seçimlerinden önce "EYT'yi ben çözeceğim" vaadinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler." şeklindeki sosyal medya paylaşımına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sen önce Büyükşehir'deki EYT emeklilerinin tazminatlarını ver" diye tepki gösterdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıldır verdiği hiçbir sözü tutmamış birisi olarak hala sosyal medya üzerinden algı yapmaya çalıştığını kaydetti. Yavaş'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele yapmadığını bırakmadığını belirten Özcan, "Sayın Yavaş, Halk ekmek fabrikasında çalışan işçileri haksız tutanaklarla ekmeğinden eden sensin, personele zorla sendikalarını değiştirmesi için zorlayan sensin, EGO'dan 24 personeli sürgün eden sensin, EYT'yi çözeceğim diye meydanlarda şov yapıp EYT'den emekli olan personelin hakkını vermeyen sensin, sırf AK Partili diye epilepsi hastası bir kadını asıl görevinden alıp evlere temizliğe gönderen sensin, çalışanları asgari ücretin altında çalışmaya mahkûm eden sensin, 4 aydır köpek toplayıcılarının maaşlarını veremeyen sensin. Sen önce bunları çöz biz ne emeklimizi mağdur ederiz ne de ülkesi için çalışan alın teri döken vatandaşlarımızı mağdur ederiz." dedi.

ÖZCAN: "YAVAŞ ALGI ÇABASI İÇİNDE"

Başkan Yavaş'ın EYT'den emekli olan kendi personelinin aylardır hakkını ödemediğini ifade eden Özcan, Yavaş'ın Devlet tarafından emeklilerin maaşlarında yapılan iyileştirmeleri ve artan hayat standartlarını görmezden gelerek algı oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Özcan Yavaş'a şu sözlerle yüklendi:

"EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR 7 AYDIR ÖZLÜK HAKLARINI BEKLİYOR"

"Emeklilere karşı bir düzenleme yapılmadığını iddia eden Sayın Yavaş, 7 aydır belediye bünyesinde emekli olan EYT'lilerin haklarını neden vermiyorsun. Üstelik seçimden önce 'EYT'yi ben çözeceğim' diyerek şov yaptığın halde. Sen 'ailem' dediğin belediye personelini açlığa mahkum etmiş bir belediye başkanısın. Göreve gelir gelmez insanlara mobbing, baskı ve zulüm ederek sendikalarını değiştirmelerini sağladın. Kendi misyonuna uygun sendikayı belediye personeline dayattın. Senin dayatmaların yüzünden çalışan personel hak kaybına uğradı. İnsanları asgari ücretin altına çalışmaya mahkum ettin. Şu anda 22 bin liraya çalışan senin mağdur ettiğin bir mühendis geçmişteki haklarını alabilseydi 32 bin TL maaşla çalışacaktı. Sen insanların ceplerine göz diktin. Belediye bünyesinde sayende liyakatli bir tek personel kalmadı. 'İnsanların ekmeği ile oynamayacağım' dedin, 'İşçinin ekmeği ile oynayan namussuzdur' dedin Halk Ekmek Fabrikası'ndan sırf AK Partili diye onlarca işçi çıkardın. EGO'dan 24 personeli haksız yere sürgün ettin. Sen o kadar vicdansızsın ki epilepsi hastası olan bir çalışanı sırf senin görüşünü savunmuyor diye asıl görevinden alıp ev temizliğine gönderdin"

"BİZ NE EMEKLİMİZİ AÇ AÇIKTA BIRAKIRIZ NE DE İŞÇİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKIRIZ"

"Sen bu vizyon ile bırak emeklilere yardım etmeyi, garajda aylardır yedek parça bekleyen 150 otobüsün parçasını getirtemiyorsun. Vatandaşın en çok kullandığı metro istasyonlarının yürüyen merdivenlerini onaramıyorsun. Yenimahalle teleferiği 1 gün çalışıyor 6 gün çalışmıyor. Sen önce bunları çöz Sayın Yavaş. Biz AK Parti hükümeti olarak ne emeklimizi aç açıkta bırakırız ne de üreten ve emek veren işçimizin sahipsiz bırakırız."