Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin startı verilen Kapadokya’da etkinlik alanlarını inceledi

Sergi ziyareti sonrasında Ürgüp ilçesinde bulunan Kapadokya Üniversitesi'nin Fabrika yerleşkesindeki Fotomaraton Sergisi'nin açılışını yaptı.

Avanos ilçesindeki Güray Yeraltı Seramik Müze'de, etkinlik çerçevesinde ziyarete açılan, Zeliha Bazoğlu Gelenekten Geleceğe Sergisi ile Devrim Erbil Sergisi'ni de gezen Bakan Ersoy, sergide bulunan eserleri inceledi.

Bakan Ersoy'a Nevşehir Valisi İnci Sezer Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran eşlik etti. Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir'den ayrıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış galası ise bugün akşam saat 21.00'de, Paşabağı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.