Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu yaptık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Manisa'yı ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulundu. Programda, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer yer aldı. Buradaki konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nda 62'nci günü olduğunu vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya "Şimdi sizlerle, terör, siber suçlar, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin 60 günlük rakamları paylaşacağım. Son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonda da 254 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda da 219 kişi tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken, suç gelirleri ile mücadele kapsamında, 662 milyon TL para ve mal varlığına el koyuldu" dedi.



'UYUŞTURUCU TACİRLERİNE 33 BİN 295 OPERASYON DÜZENLENDİ'

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, "Geleceğin teminatı sevgili gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve tacirlerine karşı, son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 4 bin 030 kişi tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'17 BİN 258 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ'

Son 60 günde, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlarda da 1385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de nefeslerini keseceğiz. 81 il ve 922 ilçemizde, ülkemizi karış karış gezip, 'Şehir Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz ve milletimizin sinesinde halkımızla hemhal oluyoruz. Bu buluşmalarımızda, her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak vereceğiz. Esnaflarımızın çayını içip, gençlerimizle bir araya geleceğiz" diye konuştu.



'SİYASETTE TATİL YOK'

'Şehir Buluşmaları'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Kadın, erkek, 7'den 70'e milletimizin her ferdiyle istişare edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç var, onu gidermek için var gücümüzle çalışacağız. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde ülke olarak çok önemli bir seçim süreci yaşadık. Bu seçimde milletimiz kefenin bir yanına son 21 yılda yapılan 'eser ve hizmet siyasetini', diğer yanına da içi boş vaatleri. Hamdolsun; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu tarihi dönemde, seçimlerden muhteşem bir zaferle çıktı. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır.' Siyasette durmak yok. Tatil yok. Yeni bir seçimden çıktık ama şimdi hep birlikte yerel seçimlere odaklandık. Allah'ın izniyle yerel seçimlerden de büyük bir zaferle ayrılacağımıza inancımız tam. Şimdi, şehir şehir, köy köy, mahalle mahalle çalışacağız. Çünkü ne diyor gönül sultanı Tapduk Emre: 'Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, Aşksız yürüyen, beden diye ceset taşır.' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 98 yıl önce gerçekleştirdiği Manisa ziyaretinde, bu şehirdeki atılımlardan nasıl etkilendiğini; 'Sizin yükselme ve yenilenme yollarında atmakta olduğunuz adımları takdirle anarım' sözleriyle ifade etmişti. Gazi, Cumhuriyetimizin henüz 2'nci yılında Manisalı hemşehrilerimizin 'yükselme ve yenilenme' yolunda attığı adımları böyle ifade ediyordu. Peki şimdi ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, şefkatin, üretimin, barışın, başarının ve bilimin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri ve diplomatik gibi hemen her alanda; dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartma idealidir. Türkiye Yüzyılı, bir kimlik siyaseti değil, birlik siyasetidir, kutuplaştırma değil, kucaklama siyasetidir" dedi.

Manisa'nın ihracat rakamlarına ilişkin bilgi de veren Bakan Yerlikaya, kente son 21 yılda yapılan yatırımların toplamının 105 milyar TL olduğunu söyledi.



'600 BİN PERSONEL İLE CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personel ile Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da, aşılmaz denilen dağlarda, derin vadilerde, çıkmaz sokaklarda, asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar, halkın huzur ve güveni için canla başla çalıştıklarını ifade eden Bakan Ali Yerlikaya, "Çalışmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz, kriterlerimiz var. Anbean takipteyiz. Her ay, analitik değerlendirmeler yaparak, suçları önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Aynı zamanda suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Sahada etkin olacağız. Çevrimiçi olarak sanal dünyada da etkin olacağız. Düzensiz göçle, uyuşturucuyla, suç ve suçlularla mücadelede etkin olacağız. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale gelesiye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.



'TERİMİZ SOĞUMADAN ALANA İNDİK"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da "AK Parti ailesi ve Cumhur İttifakı olarak zor bir seçimi tamamladık. Terimiz soğumadan hemen alana indik. Önümüzde yerel seçim var. Hep birlikte AK Parti ailesi olarak buradayız. Biz Manisa'nın siyasi projeksiyonuna baktığımızda Cumhur İttifakı olarak Manisa'mızda 17 ilçemizde bütün belediye seçimlerini kazanma potansiyeline sahibiz. İnşallah bunun için çalışacağız. Önümüzdeki beş yıllık kesintisiz süre içinde inşallah 21 yılda yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.