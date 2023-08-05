Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

HAVADAN İMHA EDİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren timleri tebrik ederken son teröristin etkisiz gale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği mesajını paylaştı.