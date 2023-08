Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Manisa'ya geldi. Bakan Yerlikaya bir otelde düzenlenen toplantıda parti teşkilatı ile buluştu, basın açıklaması yaptı. Toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, İl Başkanı Salih Hızlı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilatların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, "81 il 922 ilçemizde ülkemizi karış karış gezip şehir buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarımızda milletimizin sesine kulak vereceğiz. Esnaflarımızın çayını içip gençlerimizle bir araya geleceğiz. Milletimizin her ferdiyle istişare edeceğiz. İhtiyaçları gidermek için var gücümüzle çalışacağız. 14 ve 28 mayısta ülke olarak önemli bir seçim süreci yaşadık. Milletimin kefenin bir yanına eser ve hizmet siyasetini koydu diğer tarafa da içi boş vaatleri. Ve bir karara vardı. Ak Parti ve Cumhur İttifakı seçimlerden muhteşem bir zaferle çıktı. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Siyasette durmak yok, tatil yok. Yeni bir seçimden çıktık ama şimdi hep birlikte yerel seçimlere odaklandık. .Allahın izniyle yerel seçimlerden zaferle ayrılacağımıza inancım tamdır. Şehir şehir, köy köy, mahalle mahalle çalışacağız" diye konuştu.

21 YILDA 105 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM

Türkiye yüzyılına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, Manisa'ya yapılan yatırımları da paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 21 yılda Manisa'ya 105 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya şöyle konuştu: "Türkiye yüzyılı diyoruz, Türkiye yüzyılı şefkatin merhametin barışın bilimin yüzyılıdır. Ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri ve diplomatik hemen hemen her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkarma hedefidir. Kutuplaştırma değil kucaklama siyasetidir. Yeni başlangıçların çığır açmanın adıdır. Türkiye'yi 21 yıl boyunca durmak yok yola devam diyerek büyüttük, geliştirdik. Yaklaşık 1.5 milyon nüfusuyla en büyük 14'üncü şehri olan Manisa ekiyor biçiyor, üretiyor.Tarımdan sanayiye örnek bir şehir olma vasfını taşıyor. Hükümetimin 21 yılda Manisa'ya 105 milyar lirayı aştı. Böylesine çalışan üreten bir şehir elbette her alanda desteklenmeli. 21 yıldır yapılan da budur. Manisa'nın 2002 yılında ihracatı sadece 312 milyon dolardı, 2022'de bu rakam 5.2 milyar dolar. Bu yılın ilk 7 ayında 3 milyar doları aştı. 63 ülkeye ihracat yapıyor bu güzel şehir. İhracat büyüklüğünde Türkiye'nin 7'nci ili konumunda. Manisa'nın bu potansiyeli ihracat rakamlarını çok daha yukarılara çekecektir. Günümüz dünyasında rekabet ülkeler arası değil şehirler arasında gerçekleşiyor. Dünya şehirler arasında rekabette Manisa güçlü bir şekilde yer alıyor. Elektrik elektronik beyaz eşya ihracatında made in Manisa yazıyor. Sadece ihracattı mı başarı, hayır. Manisa sanayi ve teknoloji alanında lokomotif aynı zamanda güçlü bir tarım kenti. Manisa denince ilk akla gelen üzüm ve zeytinyağı. Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve sofralık zeytinde birinci. Bu yıl mayıs ayı verilerine göre Manisa'da işsizlik 5.1. Manisa ürettiklerini katma değere dönüştürüyor" dedi.

"AN BE AN TAKİTTEYİZ"

Yatırımlar için huzurun önemine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Huzurun ve güvenin olduğu yerde üretim olur, rekabet olur, zenginlik olur.İşte ''huzur ve güven'' denildiğinde adres,Bakanlığımız. Biz,İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle yeşil vatanda, mavi vatanda, siber vatanda aşılmaz denilen dağlarda, derin vadilerde,çıkmaz sokaklarda, asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar, halkımızın huzur ve güveni için canla başla çalışıyoruz. An be an takipteyiz. Sahada etkin olacağız. Çevrimiçi olarak sanal dünyada da etkin olacağız. Düzensiz göçle, uyuşturucuyla, suç ve suçlularla mücadelede etkin olacağız. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale gelesiye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

29 BİN 32 TERÖR OPERASYONU

İçişleri Bakanlığında 62'nci günü olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele ile ilgili önemli rakamlar paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Son 60 günde; bölücü terör örgütü, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü,22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan bin 20 operasyonda da 254 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken; suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon TL para ve mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYA YÖNELİK 33 BBİN 295 OPERASYON

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele konusunda ise, son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenlendiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 4 bin 30 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz.Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Bizim mücadelemiz düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Son 60 günde, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2.548 operasyonda,1.385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35.867 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17.258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor.Yaptığımız operasyonlarla,teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de nefeslerini keseceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, şehir Buluşmaları kapsamında toplumun birçok kesimiyle bir araya gelineceğini belirterek, "Zor bir seçimi hep birlikte başarıyla tamamladık. Terimiz soğumadan yerel seçimler için alana indik. Genel merkezimizin önderliğinde çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzde bir yerel seçim var. Biz Manisa'nın siyasi projeksiyonuna baktığımızda büyükşehir dahil olmak üzere tüm belediye seçimlerini kazanma potansiyeline sahibiz. Bu seçimlerde de cumhur ittifakı ve ak parti olarak çalışmalarımızı taçlandıracağız. 21 yılda yaptıklarımızın daha fazlasını bu önümüzdeki 5 yılda yapacağız. Yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte biliyoruz. Yerel seçimlerin genel iktidarla buluşması bizim için çok önemli. Bütüncül bir çalışma açısından çok önemsiyoruz. Bu seçimleri de büyük bir gayretle asılacağız. Bu seçimlerin bir önemli tarafı da neslimizin muhafazası açısından gençlerimiz lgbt başta olmak üzere birçok sapkın konuya maruz kalıyorlar. Biz yerel yönetimler ve cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da, "Yeni bir Türkiye yüzyılı başlatıyoruz. Manisa da önemli bir şehir. Kentin potansiyelini biliyoruz, bundan sonra neler yapacağımız konusunda hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz" dedi. Toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise, zor bir dönemin atlatıldığını belirterek, "Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana belki de en önemli seçimini atlattık. Çok kolay olmadı. Çünkü uluslararası güçlerden tutun terör örgütleri ve ülkedeki muhalefet ciddi bir çalışma yaptı. AK Parti'de seçimler bitmiyor, ertesi gün bir sonraki seçim için çalışmalara başlıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de 17 ilçe ve büyükşehri cumhur ittifakına kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yerel seçimlerde o aday olmuş bu aday olmuş demeden el ele birlik beraberlik duygusu içinde çalışmaları devam ettirmeliyiz" diye konuştu.