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Giriş Tarihi: 5.8.2023 16:24

Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

Bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplayan Çorumlu imam Mustafa Yıldırım’ı sosyal medyadan tebrik eden Emine Erdoğan, “Her zaman dile getirdiğim gibi SıfırAtık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

Çorum'un merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde imamlık yapan Mustafa Yıldırım, bir yılda 3 tona yakın atık malzeme topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevreci imamın sıfır atık hassasiyetini sosyal medya hesabından tebrik etti.

Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Her zaman dile getirdiğim gibi SıfırAtık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri."

TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI

"Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum."

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Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti
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