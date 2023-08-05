Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI

"Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum."