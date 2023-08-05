Emine Erdoğan çevreci imamı tebrik etti

Çorum'un merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde imamlık yapan Mustafa Yıldırım, bir yılda 3 tona yakın atık malzeme topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevreci imamın sıfır atık hassasiyetini sosyal medya hesabından tebrik etti.
Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Her zaman dile getirdiğim gibi SıfırAtık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri."
TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI
"Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum."
Her zaman dile getirdiğim gibi #SıfırAtık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 5, 2023
Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. 👏
Bu geri dönüşüm… https://t.co/rIuT0ZxBz2