Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

İstanbul Emniyeti; 4 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu İlçesi'ndeki Veliefendi Hipodromu'nda meydana gelen ve altı aracın yandığı olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın ardından gece saat 04.00 sıralarında yangın yerinin yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı'nın yanındaki sazlık alanda beş ayrı noktada daha yangın çıktı.

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Üzerinde beyaz tişört ve mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarında bir kişinin iki olayın yaşandığı yerlerde kamera görüntülerine yansıdığı tespit edildi. İki ayrı olayda da yangın çıkardığı tespit edilen kundakçı S.D., sabah saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy İlçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü'nün altında yakalandı. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğu, terör örgütleri ile herhangi bir bağı olmadığı ve "Seyis" olarak çalışırken bir yıl önce işten çıkarıldığı ortaya çıktı.