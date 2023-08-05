PKK/KCK’nın genel kurye sorumlusu imha edildi

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), yurtdışında PKK'ya karşı önemli bir operasyona daha imza attı. MİT, PKK/ KCK-YBŞ Sincar genel kurye sorumlusu Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram'ı örgüt üyelerine silah ve mühimmat taşırken etkisiz hale getirdi. PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2010'da katılan teröristin, 2011 ile 2016 yıllarında Hakkâri'de güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminde bulunduğu, 2015'te YPS kurucuları arasında yer aldığı belirlendi. Barikat olaylarında sorumlu düzeyde yer alan terörist, daha sonra Irak bölgesine geçti. 2020'den sonra Irak Sincar'da PKK/KCK-YBŞ genel kurye sorumlusu olan teröristin, burada Türkiye karşıtı eylem hazırlığındaki örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlendi.Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram, MİT'in hedef listesine alındı. MİT, saha ajanlarının sıkı takibi sonucu kıskaca alınan Bayram'ın, silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT'in SİHA ile gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.