Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:27

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı terörisitin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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