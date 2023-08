Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Filyos Limanı, 150 yıllık hayaldi gerçek oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığı'nın organize ettiği "Şehir Buluşmaları" kapsamında "Kara Elmas" diyarı Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan ve toplantılara katılan Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlara değindi, Zonguldak'ın da bu yatırımlardan payını aldığını, son 21 yılda ulaşım ve iletişim yatırımlarına yaklaşık 39 milyar 411 milyon lira harcadıklarını söyleyerek, artık yerinde sayan değil, kutlu dava yolunda daha da güçlenen bir Türkiye'nin olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Yapılan her yol, okul, hastane, köprü, fabrika, denizlere indirilen her bir gemi, göklere yükselen her bir SİHA, raylarda hikayeler yazan her bir milli tren, uzay vatanımızda kapsama alanımızı genişleten her bir uydunun, kutlu davamıza sahip çıktığımızın göstergesidir. Çünkü bu başarılar düşmanlarımızın yerinde sayan bir Türkiye hayallerinin boşa çıktığının en büyük kanıtıdır. Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye resmi" diye konuştu.

HİZMETLERİMİZ SAYMAKLA BİTMİYOR

Bakan Uraloğlu, AK Parti iktidarının hizmetlerinin saymakla bitmediğini ve Türkiye Yüzyılına yakışan hizmetleri ortaya koyduklarını kaydederek, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci, Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, Dış Hat uçuş ağımızı 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık" diye konuştu.

ZONGULDAK ENERJİ ŞEHRİ OLDU

Tüm bu yatırımlardan "Kara Elmas" şehri Zonguldak'ında payına düşeni aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Son 21 yılda Zonguldak'ın ulaşım ve iletişim yatırımlarına yaklaşık 39 milyar 411 milyon lira harcadık. Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza da hız katarak devam ediyoruz. Artık Zonguldak sadece bir maden şehri olarak anılmıyor. Kıyılarındaki doğalgaz kuyuları ile bir enerji şehri olarak görülüyor. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak, fabrikalara enerji sağlayacak. Zonguldak, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen dev Filyos Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak. Zonguldak emeğin başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacak" diye konuştu.

YOL AĞINI GENİŞLETTİK

Bakan Uraloğlu, 2003'e kadar sadece 22 kilometre bölünmüş yolu varken, 182 kilometre daha ekleyerek 204 kilometreye çıkardıklarını vurgulayarak, "Bölünmüş yollarla ilimizi Bartın'a, Bolu'ya ve Düzce'ye bağladık. İl genelindeki bitümlü sıcak kaplamalı karayolu uzunluğunu 16 kilometreden 221 kilometreye çıkardık. Buraya gelmeden önce Zonguldak'ın iki büyük ilçesi Ereğli ve Devrek arasındaki ulaşım standardını yükseltecek olan Ereğli – Devrek Yolu'nda incelemelerde bulunduk. Mevcut haliyle 57 km uzunluğunda hizmet veren yolumuzu proje ile 1,5 km kısaltıyoruz ve ulaşım süresini 65 dakikadan 48 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. 44,5 km'lik kesimini sathi kaplamalı tek yol olarak tamamladık. Kalan 11 km'lik kesimde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Zonguldak'ta yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu projelerimizden biri hiç şüphesiz Batı Karadeniz Sahil Yoludur. Projesinin önemli bölümü, oluşturan Zonguldak-Kilimli-Filyos- Çatalağzı Yolu projesidir. Ortalama 7 metre genişlikteki mevcut yolun toplam 34,3 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol projesi hazırlanmıştır. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte yerleşim ve Filyos Limanı arasında daha güvenli ve konforlu seyahat yapılabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle; mevcutta 45,6 km olan yol 34,3 km'ye düşecek, seyahat süresi 71 dakikadan 25 dakikaya inecektir. Güzergâh ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı kolaylaşacaktır. İlk aşamada bu projenin Zonguldak-Kilimli arasında kalan 6,5 km'lik kesimini tamamlayarak 5 Şubat 2022 tarihinde hizmete sunduk. Bu yol hattında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünellerini açtık. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimliyi birbirine bağlayan yolda, tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergâhta 4,5 km kısalma sağladık, 40 dakikada geçilen güzergâhı 35 dakika kısaltılarak seyahat süresini 5 dakikaya indirdik" dedi.

150 YILLIK HAYAL "FİLYOS LİMANI" GERÇEK OLDU

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan milletimizin 150 yıllık hayali Filyos Limanı'nı da hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Liman, yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüştü. Ayrıca doğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Hiç şüphesiz ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları açacak" dedi.

YENİ DEMİRYOLU PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bakan Uraloğlu, "Zonguldak'ın demiryolu ağının gelişmesi için de büyük projeler hayata geçiriyoruz. İl sınırları içerisindeki 71 km'lik demiryolu hattının tamamını yeniledik. Zonguldak Gar Binasının komple tadilatını yaptık. Irmak-Karabük-Zonguldak Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon Projesi ile demiryolu ağının hepsini yeniledik. Şimdi Irmak-Karabük-Zonguldak Elektrifikasyon Projesi ile hattı elektrikli hale getirecek çalışmalara başladık. Aynı şekilde Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine İltisak Hattı Bağlantısı da sağlayacağız. Karasu Limanı–Akçakoca–Ereğli Limanı-Bartın Limanı Demiryolunun revize, etüt projesini de tamamladık" diye konuştu.

FEVKANİ KÖPRÜSÜ'NE ALTERNATİF KÖPRÜ VE KAVŞAK

Uraloğlu, Zonguldak'tan ayrılmadan önce Fevkani Köprüsü ve Yeni Kavşağı ile Türkali Şantiyesinde de incelemelerde bulunduklarını söyleyerek, "1956 tarihinde inşa edilen mevcut Fevkani Köprüsü'nün ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, bu köprüye alternatif olacak köprü ve kavşak projesini hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında 33 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki çelik köprümüzü döşeme seviyesinde tamamladık. Kavşak yapım çalışmalarımız da devam ediyor. Proje ile Devlet yolu üzerindeki trafiğin sürekliliği ve yol bütünlüğünü sağlayarak, trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Zonguldak programı kapsamında; Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret edip, Devrek Yolu ve Türkali Şantiyesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.