Bodrum’da ‘bir bu eksikti’ dedirten ne varsa oldu!

Turizmin kalbi Bodrum'da CHP'li Başkan Ahmet Aras, belediyecilik konusunda yine sınıfta kaldı. Zaten susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez de Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattı patladı. Ortakent-Bitez kavşaklarından Bodrum merkez ve havalimanı yol ayrımına trafik kilitlendi. Asfalt çökmesi, tonlarca suyun boşa aktığı patlama ve kilitlenen trafik, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlardan oluşan uzun kuyruklar saatlerce sürünce yerli-yabancı turistler uçuşlarına yetişemedi.Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.