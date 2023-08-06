Çiftçiye, hayvancıya, esnafa, sanatkâra milyarlarca liralık devlet desteği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde deprem konutları hızla yükselirken devlet sadece barınma ihtiyacını karşılamak için değil bölgenin tüm yönleriyle yeniden üretime, kalkınmaya yönünü çevirebilmesi için bakanlıkların koordinesinde çalışmalar yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin 6'ncı ayında verilen hibe desteklere ilişkin rakamsal açıklamalar yaptı:Bölgenin ayağa kaldırılması için önemli hibe ve desteklerde bulunduk. Afet bölgesindeki çiftçilerimizin hesaplarına toplamda 8.8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yatırıldı.Depremden etkilenen illerde içme ve kullanma suyu, yem ve yakacak temini başta olmak üzere her türlü sorunun çözümü için bakanlığın uzman personeli sahada. Depremden etkilenen illerimizde tarımsal üretimin aksamaması, üreticilerimizin üretime devam etmeleri en büyük önceliğimiz. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra de depremzede üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilere 2 milyar 903 milyon lira mazot gübre destekleme ödemesi de yapıldı.Depremden etkilenen illerde 198 bin 371 işletmeye toplam 1 milyar 373 milyon lira yem desteği, 10 bin 604 işletmeye 101.4 milyon lira besleme amaçlı şeker yardımı, 1500 işletmeye 340.5 milyon lira küçükbaş canlı hayvan dağıtım desteği ödendi. Ayrıca, diğer hayvancılık destekleri kapsamında da 663.7 milyon lira ödeme yapıldı.Hayvancılık yetiştiriciliğinde ilk etapta 43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslim çalışmaları sürerken, bunun ardından büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının başlaması için de planlamalar yapılıyor.Bölgedeki barajlar da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ'nin teknik ekiplerince incelemeye alındı. 110 baraj ve 30 gölet kontrol edildi. DSİ bölgede, toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürüttü, 12.4 kilometrelik sulama kanalı imalatları ile 1.2 km'lik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.TİCARET Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf ve sanatkârlardan gümrük kapılarına, e-ticaretten ihracatçıya kadar yürüttüğü çalışmalarla depremzedelerin yanında yer aldı. Depremden etkilenen illerde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlara Halkbank tarafından 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve 250 bin lira limitli faiz indirimli kredi kullandırıldı. Bu kapsamda 30 Haziran itibarıyla afet bölgesindeki illerde 16 bin 601 esnaf ve sanatkâra kullandırılan kredi tutarı 4 milyar 110 milyon 704 bin liraya ulaştı.