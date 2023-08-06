Sabah uyardı naylonlar söküldü

Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kâbusu oldu. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi sonucu patlama riski oluşacağını belirtti. Daha önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatması akıllara geldi.SABAH'ın haberi sonrası Bilecik Belediyesi görevlileri rögar kapaklarındaki naylonları tek tek çıkardı. CHP'li Subaşı'nın sosyal medya mesajında "Naylonları biz zaten toplayacaktık" demesi şaşırtı. Subaşı kokunun yağmur suyu hattından geldiğini iddia etti. Bilecik Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi Çetin Kaya "Bir işbilmezlik ve ilkel bir yöntem" diye tepki gösterdi.SABAH