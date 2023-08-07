CHP kongresinde yine kavga çıktı

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor. CHP, İzmir'deki ilk kongresini Balçova ilçesinde yaptı. CHP Balçova Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın eşi Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı.Çakmur'un konuşma yaptığı sırada, Çalkaya ayağa kalkarak, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını ifade etti. Çakmur "Tartışmayacağım" dese de Çalkaya, "Tartışmayacaksın, milletin akılıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin. İzmir'in anasını sen belledin. Defol git buradan" dedi.Öte yandan CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde başkan adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Yaşanan kavgada Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur, Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yönelik olarak "Sanılıyorsa bu bağırmalar, çağırmalar beni ürkütüyor, beni 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, Kenan Evren'ler korkutamadı. Senin gibiler hiç korkutamaz. Halkla beraberim" ifadelerini kullandı.