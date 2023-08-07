İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar başladı… 14 Emniyet Amiri’ne atama yapıldı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen müdür ve amirlerin şark tayinlerinin 12 Temmuz Çarşamba sabahı, İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin de geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar da başladı. 10 emniyet müdürü ve iki emniyet amirinin atamasının yapıldığı İstanbul Emniyeti'nde ilk olarak 14 Emniyet Amiri'nin ataması yapıldı. "İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi" ile birlikte Kırklareli İl Emniyet Müdürü olan ve İstanbul Emniyeti'nden ilişik kesen Sinan Çamuroğlu'nun yerine Personel Şube'den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serkan Kılınç atandı.

14 EMNİYET AMİRİNİN TAYİNİ ÇIKTI

İl içi tayinler, Emniyet Amirleri'nin atamalarıyla başlamış oldu. Feray Özberk; Bakırköy ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Ali Hızarcı; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Mehmet Sadık Ulusoy; Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Kadıköy Güvenlik Büro Amirliği'nde başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Emre Murat Arı; Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Özellikle son dönemlerde peş peşe seri ve gündem olan operasyonlara imza atılan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet Amiri Koray Han Yavuz da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Son tayinlerde İstanbul'a ataması yapılan Faruk Bilen ise Tuzla İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İki buçuk yıldır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yapan Emniyet Amiri Yunus Gezer'in ataması da Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na yapıldı. Uzun yıllardır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan Yusuf Kaya, aynı şubeye "Müdür Yardımcısı Vekili" olarak atandı. İstanbul Havalimanı'nda titiz bir mesai süreci geçiren Emniyet Amiri Özkan Kandur da İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevini başarıyla yürüten Emniyet Amiri Derya İzci, Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Asayiş olaylarındaki uzmanlıklarıyla bilinen Emniyet Amirleri'nden Ramazan Atiş; Sarıyer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ali Yılmaz; Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, İlyas Şahin; Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ramazan Günaslan ise Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İl içi atamalarında sırada emniyet müdürlerinin tayinleri var.