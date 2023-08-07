Kanal Kütahya’da çalışmalar tam gaz

Yaklaşıkbir yıl önce ilk etap çalışmaları başlayan 'Kanal Kütahya' projesinde temel atıldı ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kütahya'yı 'Vizyon Kent'ler arasında en üst sıralara taşıyacak olan projenin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 3 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projenin 78 bin metrekaresi göl alanından oluşuyor. Toplam 3 etapta tamamlanacak olan kanal projesinde Porsuk Çayı'ndan taşınacak suyla şehrin göbeğinde küçük bir göl oluşturulacak.