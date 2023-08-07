Şanlıurfa sınırında yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şanlıurfa'da yakalanan 2 kişiden 1'inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."