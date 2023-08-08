1 milyon depremzedeye sağlık hizmeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, 617 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı personeli depremlerin hemen ardından bölgedeki çalışmalarına başlamış ve yıkılan binalardan kurtulanları yaşatmak için canla başla çalışmıştı. Göçük altından çıkarıldıktan sonra ilk müdahaleleri yapılan ve durumu kritik olan depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilmişti.Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Bakan Koca açıklamasında, "1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.