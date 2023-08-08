BAYKAR’ın kurduğu konteyner kentte çocuklara sinema keyfi

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta, BAYKAR tarafından yapılan konteynır kentte kalan çocuklar 'Bir Tebessüme Değer Derneği' tarafından düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Çocuklar, açık hava sinema gösterimi, palyaço gösterimi ve çeşitli hediyelerin verildiği programda unutulmaz anlar yaşadı. Kendisi de depremzede olan dernek kurucusu Fatih Akpınar, "Onları güldürebilmek öncelikli vazifemiz" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Devlet ve birçok sivil toplum kuruluşu bölgedeki yaraları sarmak için seferber olmuş durumda. Depremin en önemli tanıklarından biri de hiç kuşkusuz çocuklar. Binlerce depremzede Kahramanmaraş da kurulan konteynır kentlerde kalıyor. Buradaki çocukların yüzlerini güldürebilmek için dernekler çeşitli etkinlikler düzenliyor.

BAYKAR KONTEYNIR KENTTE DOYASIYA EĞLENDİLER

Kendisi de depremzede olan Kahramanmaraşlı berber Fatih Akpınar'ın kurduğu 'Bir Tebessüme Değer Derneği' BAYKAR tarafından kurulan konteynır kentte çocuklar için bir program düzenledi. Konteynır kentte kalan çocuklar için açık hava sinema gösterimi, palyaço gösterimi, çeşitli hediyeler, pamuk şeker ikramı ve farklı etkinlikler düzenlendi. Çocuklar hiç unutamayacakları eğlenceli zaman geçirdi.

'ONLARI GÜLDÜREBİLMEK ÖNCELİKLİ VAZİFEMİZ'

İlk günden beri depremzedelerin yardımına koşan dernek kurucusu Fatih Akpınar, konteynır kentlerdeki programlarda çocukların doyasına eğlendiğini söyledi. Akpınar, "İlk etkinliğimizi BAYKAR konteynır kentte yaptık. Bölgedeki diğer 4 konteynır kentteki çocuklarımızı unutmadık. Onları eğlendirebilmek için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu ekinliklerimize 5 bin çocuğumuz katıldı. Önceliğimiz her zaman çocuklar oldu. Öncelikli vazifemiz onların yüzlerini güldürebilmek.Yaşadıklarını bir nebzede unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.