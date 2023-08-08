Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi kaldırılmalı

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlara yazılı mesaj gönderdi. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanacağız. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe ulaşacağız.Muhalefet partileri 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Nevzuhur değişim hezeyanları muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır.: Cumhur'un, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan, makûs ve meyus hallerine son vermeliyiz.Türkiye, marka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağlamıştır. Cumhur İttifakı da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır.