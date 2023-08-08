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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:36

Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaçla soyan şahıs yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda gözüne kestirdiği vatandaşların çanta ve cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 19 yaşındaki Abed T. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cep telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaçla soyan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına yaklaştıkları ardından cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis çalıntı olduğunu tespit ettiği motosikletin izini sürerek şüphelilerden birine ulaştı. Suriyeli şüpheli Abed T., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaçla soyan şahıs yakalandı
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