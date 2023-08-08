Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaçla soyan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına yaklaştıkları ardından cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.
Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.