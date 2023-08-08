CHP’li başkanlara ders olsun: Bursa’nın su derdi yok

CHP'nin yönettiği Türkiye'nin en önemli turizm cennetlerinde vatandaşlar adeta susuzluktan kırılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde devreye aldığı kuyu sularını, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun hale getirmek amacıyla yaklaşık 150 milyon TL'ye mal olan Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisini hizmete açtı. Tesisin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Laf değil icraat üretiyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen kuraklığa karşı Bursa'yı daha dirençli hale getirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu en verimli şekilde kullanıp, kayıp kaçakla mücadelede yüzde 20 seviyesi ile Türkiye'de lider durumda olan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidi öngörüsüyle bugüne kadar açılan 155 derin kuyu sayesinde Bursalıları 1 gün bile susuz bırakmadı. Zorunlu hallerde devreye alınan kuyu sularındaki bulanıklığın ortadan kaldırılması için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, derin kuyulardan gelen suyu, şebeke suyu kalitesine getirecek olan tesis, günlük 43 bin 200 metreküp kapasiteye sahip ve yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sayısını 155'e çıkardıkları derin kuyular sayesinde yaz mevsiminde kuraklığa karşı çözüm ürettiklerini hatırlattı.