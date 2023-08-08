Defne Devlet Hastanesi’nde iki ayda 58 bin kişi tedavi gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, iki ayda tamamlanıp 21 Mayıs'ta hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik ve 19 bin acil servis hizmeti verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezi, 6 Şubat'taki afetten etkilenenler başta olmak üzere bölge halkına hizmet sunuyor. Depreme dayanıklı inşa edilen hastane, 11 ameliyathane, 36 poliklinik, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı ve 9 diyaliz yatağıyla hizmet veriyor. Hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev yapıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Her türlü teknolojik cihaz ve ekipmana sahip hastanemiz, 51 yoğun bakım yatağı ve 36 polikliniğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok pratisyen ve uzman hekimin görev yaptığı hastanemiz, hizmete açıldığı mayıstan itibaren yaklaşık 39 bin poliklinik, 19 bin acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 58 bin sağlık hizmeti vermiştir" diye konuştu. AA