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Giriş Tarihi: 8.8.2023 09:53

MSB'den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

MSB’den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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MSB'den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı
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