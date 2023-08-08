MSB’den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.