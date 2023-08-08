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Giriş Tarihi: 8.8.2023 15:07

Özgür Özel’in memleketinde istifa depremi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e darbe memleketi Manisa İl Yönetim Kurulu’ndan geldi. Yönetimdeki 24 üyesi istifa ederken, CHP’li Özel’in istifaları da göreve yeni atanan İl Yönetim Kurulu’nun kimlerden oluştuğunu da MYK’da öğrendiği iddia edildi. Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşları, eski İl Başkanı olan ve Özel’le araları açık olan Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Özgür Özel’in memleketinde istifa depremi

Manisa CHP İl Yönetiminden 24 üye istifa etti. CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, memleketi Manisa'da yaşanan istifa depreminden haberdar olmadı.

MYK'DA ÖĞRENDİ

İl yönetimi üyesi 24 kişi istifalarını geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'ye gönderdi. Emre ise dilekçeleri pazartesi günü toplanan MYK'ya getirdi. Zeynel Emre, MYK'daki sunumda "Sayın genel başkanım, Manisa'daki istifalar elime ulaştı. 24 arkadaşımız istifa ettiği için il yönetimi düştü" dedi. İstifa depremine şaşıran Özel "Manisa düştü mü? Ne zaman oldu bu?" dedi.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'IN GÖRÜŞÜNÜ ALMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emre'ye ulaşan dilekçeler üzerine "Manisa'ya kongreye kadar bir il yönetimi atayacağım. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun aynı toplantıda yeni bir yönetim kurulu atadığı ve Özgür Özel'in görüşünü almadığı öğrenildi. Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşları, eski İl Başkanı olan ve Özel'le araları açık olanSemih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı.

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Özgür Özel’in memleketinde istifa depremi
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