SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 14. Büyükelçiler Konferansı’nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke

"HER ALANDA TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Tarihimizden ilham güç alarak yarınlarımıza istikamet çizmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin kanı üzerinde yükselen bir umudun adıydı. Son bir asırda bu umudu sürekli büyütmeyi başradık. Son 21 yılda ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU HALİNE GELDİ"

Diplomasinin tüm imkanlarını ve sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk. Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi.