‘Yandaşlara para, Kültür A.Ş. üzerinden aktarıldı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarının yapılan inceleme sonucunda İBB yönetimi tarafından usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıktı. Müfettişler, İBB ve bağlı iştiraklerinin vinil baskı işi alımı ve reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalelerinin incelenmesi sonucunda İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata aykırı olarak, belediye iştiraki "Kültür A.Ş." aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğluna ait "BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.", Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı ve Gülşah Subaşı'nın sahibi olarak gösterilen Subaşı ailesine ait "Panoffect Medya A.Ş." ve Hüseyin Seçkin'e ait "Urban Media A.Ş." adlı şirketlere verildiği tespit edildi.

*İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının, 2886 sayılı Kanun uyarınca değişik tarihlerde yapılan 4 ayrı ihaleyle belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'ye verildiği belirlendi. Kültür A.Ş. ise toplam 1 milyar 19 milyon 596 bin 735,03 TL+KDV tutarındaki söz konusu iş 7 kısma bölünerek "davet usulü" ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiği görüldü.

*İhaleler kapsamında seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 395 milyon 100 bin TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

*Hüseyin Seçkin tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "Urban Media A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 239 milyon 639 bin TL+KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

*Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp/Gülşah Subaşı ailesinin oğlu "Onur Buğra SUBAŞI" tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 384 milyon 857 bin 735 TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

*Kültür A.Ş. tarafından yapılan alt ihalelerde, "En az 3 yıldır faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon TL tutarında sermayeye, son 5 yıl içerisinde toplam 40 ila 100 milyon TL üzerinde ciroya ve 20 ila 40 milyon TL tutarında iş deneyim belgesine sahip olma" şartlarının aranmadığı ve piyasada yetkinliği bilinen şirketlerin ihalelere davet edilmediği belirlendi. Belediye iştiraki Kültür A.Ş. "aracı kılınmak" suretiyle, ihale tarihlerinden sadece 3 ila 8 ay önce kurulan, ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 200 bin ila 2 milyon TL sermayeli özel şirketlere işin tamamı ihale edildi.

İhalelerde gerçek anlamda değil şeklen bir rekabet ortamı sağlandığı, Kültür A.Ş. İhale İşlemleri Yönetmeliğinin "ihaleye davet için gerekli nitelik ve yeterliğe haiz olma" ilkesinin ihlal edildiği tespit edildi.

293 MİLYON 214 BİN 396,28 TL + KDV TUTARINDA KAMU ZARARI OLUŞTU

*Bu ihalelerde üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihaleleri için ödenmesi gereken işletme bedeli ile reklam uygulamalarının adetlerinde yüzde 20 azaltma yapıldığı, sözleşmeyle kesinleşmiş belediye alacağının tahsilinden "vazgeçildiği ve toplam 141 milyon 500 bin TL +KDV tutarında kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

*Ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihale şartnamesi ve sözleşmesine gerekçesiz olarak Belediyenin ilk 5 yıl işletme bedelinin yüzde 60'ı üzerinden ödeme alması hükmüne rağmen bu oranın yüzde 40 oranında indirildiği ve toplam 122 milyon TL +KDV tutarında kamu zararına yol açıldı belirlendi.

*Üst geçitlerdeki reklam panosu ebatlarının teknik şartnamedeki azami boy ölçüsünden daha büyük imal edildiği, İşletmeciye teknik şartnamesinde belirlenen azami alandan 2 milyon 559 bin 48 metrekare daha fazla ve değerli reklam alanı sağlandığı için 29 milyon 714 bin 396,28TL +KDV tutarında işletmeci şirkete haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

*Bu yöntemlerle toplam 293 milyon 214 bin 396,28 TL + KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve işletmeci şirkete haksız menfaat sağlandığı anlaşıldı.

İMAMOĞLU VE DİĞER BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Tespit edilen yolsuzluklar neticesinde bu işlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Kültür A.Ş. görevlileri hakkında ise Savcılık tarafından genel hükümlere göre soruşturma yapılması için rapor düzenlendi.