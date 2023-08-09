Bakan Fidan’dan Başkan Erdoğan’a ’Üstün Hizmet Madalyası’ teşekkürü

Başkan Erdoğan, MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

"BU MADALYA,BU UĞURDA ŞEHADETE EREN KAHRAMANLARIMIZINDIR"

Daha sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, "Teveccühleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu madalya, devletimiz ve milletimiz için cesaret ve azimle çalışan tüm arkadaşlarımızın ve bu uğurda şehadete eren kahramanlarımızındır." açıklamasında bulundu.