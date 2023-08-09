Bakan Koca: UMKE gönüllülerimiz, erken dönem kurtarma faaliyeti de yürütecek

Bakan Koca, '7-13 Ağustos UMKE Haftası' nedeniyle 81 ilden Ankara'ya gelen UMKE gönüllüleri ile bakanlıkta bir araya geldi. Koca, UMKE'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde sahada üstün gayret sergilediğini belirterek, "5 bin 332 arkadaşımız, tüm deprem bölgelerinde arama-kurtarma faaliyeti yürüttü. Karşılığı hayat olan çok değerli bir emek ortaya koydu; tıpkı sağlık hizmetlerinin tüm kademelerindeki mesai arkadaşları gibi. Bu özel günde UMKE ekibinin tüm yönetim ve gönüllü kadrolarına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan, nitelikli ve etkili hizmetlerle adından söz ettiren UMKE adına bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu yıldan başlayarak 7-13 Ağustos arasındaki haftayı, 'UMKE Haftası' olarak kutlayacağız. UMKE gönüllüleri olarak 20 yılın afet ve felaketlerinde çok kritik görevler üstlendiniz. Milletimizin medarıiftiharı oldunuz. Binlerce insanın hayır duasını aldınız. Gelecekte UMKE'nin daha nitelikli, yenilikçi bir gelişim süreci yaşamasını önemsiyoruz. Buna mecburuz" diye konuştu. 1999 depremlerinden çıkarılan dersle, 2003 yılında Acil Sağlık Hizmetleri çatısı altında UMKE'nin kurulduğuna işaret eden Koca, bugün 30 bölge ve 81 ilde örgütlü, 15 bin 200 UMKE gönüllüsü sağlık çalışanı bulunduğunu söyledi.



'UMKE ATAK ADINDA BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ'

Koca, Kahramanmaraş depremlerinde en büyük ihtiyacın arama-kurtarma ekibinde yaşandığını kaydederek, "Bu nedenle daha çok medikal yardım amaçlı kurulan UMKE'yi, arama-kurtarma faaliyetlerini de içeren bir eylem genişliğine taşıma kararı aldık. UMKE çatısı altında UMKE ATAK adında bir yapı oluşturuyoruz. UMKE gönüllülerimiz, ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitimleri alarak bundan sonra deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri de yürütecek. Dünyada eşine az rastlanan bu gönüllülük hareketini hem arama-kurtarma yapan hem de medikal destek sağlayan bir yapıya kavuşturacağız" dedi. Koca, daha sonra UMKE gönüllülerine teşekkür plaketi verdi. Ardından da UMKE'nin araçlarında incelemelerde bulundu. Öte yandan önümüzdeki hafta illerdeki UMKE merkezlerine, 20 medikal kurtarma, 24 acil müdahale aracının teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.