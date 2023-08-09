Dilendirilen 83 çocuk kurtarıldı

İstanbulValisi Davut Gül'ün dilendirilen çocukların devlet koruması altına alınacağı açıklamasının ardından il genelinde dilenci operasyonu düzenlendi. 39 ilçede saat 18.00'de başlayan operasyonda çok sayıda dilendirilen çocuk ve yakınları yakalandı. Emniyet, Jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda dilenen-dilendirilen 83 çocuk ve aileleri hakkında adli işlem başlatıldı. Dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 Türk Lirası idari para cezası uygulanırken dilencilikten toplanan 4 bin 643 liraya da el konuldu.