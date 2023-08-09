Disney Plus Atatürk dizisini iptal etmişti: Hazal Kaya ve Birce Akalay’dan peş peşe skandal açıklamalar!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti.
8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Vatandaşlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...
Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye kalkışsa da tepkiler dinmedi.
MUHALİFLERDEN SES ÇIKMADI
En çok da Mustafa Kemal Atatürk sevgisini dile getiren ve Atatürkçüyüm diyenlerin tepkisizliği dikkat çekti. Oyuncu Hazal Kaya da o isimlerden biriydi.
"YORUM YAPACAK KADAR BİLGİM YOK"
Televizyon yerine dijital platformlarda yayınlanan dizilerde rol alan Hazal Kaya, Disney Plus'a tepki gösteremedi. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlıkla ilgili "Yorum yapacak kadar bilgim yok" demekle yetindi. Hazal Kaya, "Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.
FİKRİNİ BEYAN ETMEK İSTEMEMİŞ
Disney Plus'ın kararından günler sonra oyuncu Birce Akalay'dan da ses geldi… Dün akşam bir filmin gösteriminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, Atatürk dizisine yapılan saygısızlığa tek kelime bile etmedi. ''Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum" diyerek bilerek suskun kaldığını açık açık itiraf etti. Gazetecilere 'Sorunuzu reddediyorum' çıkışı yapan Birce Akalay, 'Ata kızı' olduğunu dile getirdi. "Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" dedi.
Disney Plus Atatürk dizisini iptal etmişti: Birce Akalay'dan açıklama | Video