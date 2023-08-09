Emine Erdoğan: Geçmişimiz kültür elçilerimize ilham olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI KADINLAR İNŞA EDECEK

Programın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları yazdı: Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadın büyükelçilerimiz ve elçilerimizin değerli eşleri ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Yüzyılın Anılar sergisini ziyaret ederek, milletimizin tarihine sahip çıkma hikâyesini anımsadık.

GEÇMİŞİMİZ İLHAM OLACAK

Kalpten inanıyorum ki, dünyaya rol model olan, medeniyet kahramanlarıyla dolu geçmişimiz, kültür elçilerimize çalışmalarında ilham olmaya devam edecek. Evrensel değerler inşa edilirken, dünden bugüne mutfağımızla, sanatımızla, gelenek ve göreneklerimizle zenginleştirdiğimiz hazinemizi, insanlığın kültürel diplomasi mirasına katmak hepimizin sorumluluğu.

ÇORAKLAŞAN İKLİME SU VERELİM

Yegâne temennim, büyükelçilerimizin kurduğu gönül köprüleri ve bu muhteşem tarihi birikimimiz vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmek. Programımızda besteleriyle ruhumuza seslenen değerli sanatçımız Ferhat Göçer'e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.