Hazal Kaya’dan skandal Disney Plus yanıtı: Bilgim yok...

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...

Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye kalkışsa da tepkiler dinmedi.