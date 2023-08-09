Hem iftira hem dayak

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yapan Barış Bütün (52) önceki gece darp edildi. Belediye ve ASAT ise evde vananın kapalı olduğunu öne sürmüştü. 'Vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili avukatı aracılığıyla şikâyetçi olacağını söyleyen Barış Bütün önceki akşam taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Başından, bacağından yaralanan ve tişörtü kanlar içinde kalan Bütün yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Önceki gece saat 23.38'de evimin elektriği kesildi. Mahallenin ışıkları yanıyordu. Şalterin kapatıldığını fark ettim. Açmaya çalışırken karanlıkta taşlı sopalı saldırıya uğradım. Kafamdan, bacağımdan, dizimden ve ayağımdan yaralandım. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Eşim Suna, oğlum ve benim can güvenliğimiz yok."Barış Bütün'ün eşi Suna Bütün ise "İftira attıkları yetmezmiş gibi canımıza kastettiler. Ölsek de bu işin peşini bırakmayacağız. Bizden özür dilesinler" diye konuştu.Ailenin avukatı da "Önceden kurgulanmış, 'vana kapalı' gibi iftiralar atıp, müvekkilimi itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunanlar hakkında yasal süreç başlatacağız" dedi.