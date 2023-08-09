İBB’den ulaşıma şok zam

İBB,toplu ulaşımdaki otobüs, taksi ile personel ve öğrenci servis ücretlerine zam yapmak için UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Dün yapılan zam görüşmelerinde İBB yönetimi yüzde 51.52 zam talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerh koymasıyla oy çokluğuyla kabul edilen zam sonrası İstanbul'da tam aylık Mavi Kart ücretleri 777 liradan 1177 liraya yükseldi. Tek basım ücreti 9.90 liradan 15 liraya çıktı. Öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 212 lira oldu.Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya çıktı. Minibüslerde en kısa mesafe 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Zamlı tarife toplu ulaşım araçlarında 11 Ağustos, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos'ta uygulanmaya başlayacak.