İETT hem yanıyor hem soyuluyor

Sabah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzlukları açıklamayı sürdürüyor. Her gün arızalanma, yolda kalma ve yanma haberleriyle gündeme gelen İETT'deki sorunun kaynağının adrese teslim ihaleler olduğu ortaya çıktı. Müfettişler tarafından yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde 2019-2021 yıllarında 44 araç bakım ihalesi gerçekleştirildiği belirlendi.Birinci yöntemin sadece bakım ve onarım işlerini içeren bakım-onarım ihaleleri olduğu ve 15'i pazarlık 8'i ise açık ihaleyle toplam 23 ihale gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İkinci yöntem olan İşlettirme Usulü adı verilen, şoför teminini de kapsayan bakım ve onarım ihalelerinde 15'i pazarlık, 6'sı açık ihaleyle 21 ihale yapıldığı tespit edildi.Bu araç bakım-onarım ihalelerinden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık olmak üzere 13 ihale aldığı saptandı.Bilginay Ltd. Şti. 6'sı pazarlık, 4'ü ise açık 10 ihale,Beydağ Ltd. Şti. pazarlık usulüyle 7 ihale,Mercedes Benz Türk A.Ş'nin 3'ü pazarlık, 1'i açık 4 ihale,Vizyon Ulaşım Şti. 3'ü pazarlık, 1'i açık 4 ihale,Twin Turizm Ltd. Şti'nin 1'i pazarlık, 1'i açık 2 ihale,Hanzade A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale,Öz Hicret Otomotiv A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale,YST A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale,Hanzade A.Ş. - YST A.Ş. Ortak Girişimi'nin ise açık usulle 1 ihale aldığı belirlendi.Bu ihalelerden 6'sında yaklaşık maliyeti tespit edilirken, hesaplamalara kur artış oranı, yüzde 4 sözleşme ve genel giderler ile işçilik maliyetinin dahil edilmesiyle yaklaşık maliyet usulsüz olarak 42 milyon lira fazla hesaplandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT'de sadece 26 Temmuz'da bir günde 1850 otobüs ve metrobüs arıza yaptı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, toplu ulaşımda her gün binlerce otobüs arızasının sebebinin otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesi olduğunu belirtti.